



Великобритания намерена увеличить оборонный бюджет

Правительство Великобритании намерено увеличить размер оборонного бюджета на фоне войны в Украине, а также чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции.



Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на британскую прессу.



Как отмечается, британский минфин согласился с доводами министра обороны о недопустимости сокращений реальных военных расходов.



По оценкам экспертов, чтобы избежать сокращения этих расходов, бюджет минобороны Великобритании нужно увеличить минимум на 1,8 миллиарда долларов ежегодно.