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Великобритания намерена увеличить оборонный бюджет
24.12.2022 17:57 Ольга Белозерова

Великобритания намерена увеличить оборонный бюджет

Правительство Великобритании намерено увеличить размер оборонного бюджета на фоне войны в Украине, а также чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на британскую прессу.

Как отмечается, британский минфин согласился с доводами министра обороны о недопустимости сокращений реальных военных расходов. 

По оценкам экспертов, чтобы избежать сокращения этих расходов, бюджет минобороны Великобритании нужно увеличить минимум на 1,8 миллиарда долларов ежегодно. 

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