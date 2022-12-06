



Великобритания: лейбористы обещают упразднить Палату лордов

Британская оппозиционная лейбористская партия в понедельник пообещала распустить “неизбираемую” Палату лордов в рамках реформы конституции, направленной на перераспределение экономического роста после Brexit.



По предварительным опросам ожидается, что на следующих выборах в 2025 году к власти придут лейбористы.



Лидер лейбористов Кейр Стармер сообщил о запланированной “крупнейшей в истории передаче власти от парламента в Вестминстере британскому народу”, утверждая, что решение о выходе из Европейского Союза было принято из-за отсутствия демократического контроля.



План реформ партии, разработанный бывшим премьер-министром Гордоном Брауном, предусматривает новую передачу полномочий регионам и странам Великобритании, включая Шотландию, где националистическое правительство настаивает на проведении нового референдума о независимости.



Реформы лейбористов предусматривают ограничения для депутатов, имеющих дополнительный доход, и создание новой службы, уполномоченной вести борьбу с коррупцией.



Центральным элементом плана из 40 пунктов является отказ от верхней палаты парламента в ее нынешнем виде, который “представляет собой смесь политических назначенцев, наследственных пэров и епископов англиканской церкви”.



“Поэтому мы хотим упразднить Палату лордов и заменить ее выборной ассамблеей”, – сказал Стармер телекомпании BBC.



Браун предложил создать новую ассамблею, состоящую из представителей регионов и стран Великобритании – “меньшую по размеру, более представительную и демократичную” палату.