



Великобритания, Канада и Австралия призвали Израиль отменить рост поселений

Великобритания, Канада и Австралия призвали Израиль отменить недавние решения об одобрении строительства дополнительных поселений в Иудее и Самарии и заявили, что они “серьезно обеспокоены” тем, что Иерусалим дал “зеленый свет” на продвижение планов строительства около 5700 новых домов для поселений.



В совместном заявлении вечером в пятницу министры иностранных дел Великобритании, Австралии и Канады осудили “продолжающееся расширение поселений” Израиля, которое они назвали “препятствием на пути к миру” и шагом, который “негативно влияет на усилия по достижению согласованного решения о создании двух государств”.



“Мы серьезно обеспокоены тем, что 26 июня правительство Израиля утвердило более 5700 новых поселений в Иудее и Самарии. Мы также обеспокоены изменениями в процессе утверждения поселений, введенными правительством Израиля 18 июня, которые способствуют более быстрому утверждению строительства в поселениях”, – заявили Джеймс Клеверли, Пенни Вонг и Мелани Джоли, министры иностранных дел Великобритании, Австралии и Канады соответственно.



“Мы призываем правительство Израиля отменить эти решения”, – написали они.



Министры также заявили, что ”глубоко обеспокоены продолжающимся насилием и гибелью людей в Израиле и ПА, и заявили, что они “безоговорочно осуждают все формы терроризма и насилия в отношении гражданских лиц, включая террористическую атаку 20 июня в Эли против израильских гражданских лиц” и ”продолжающегося насилия со стороны поселенцев против палестинцев”.



“Цикл насилия в Израиле и ПА должен быть разорван”, – заявили министры в пятницу 28 июня, добавив, что “Австралия, Канада и Великобритания твердо поддерживают израильский и палестинский народы в их праве жить в мире и безопасности, с достоинством, без страха и при полном соблюдении прав человека”.