



Великобритания и Япония подписали соглашение о двустороннем развертывании войск

Великобритания подписала крупное оборонное соглашение с Японией, дающее войскам этих стран возможность взаимного размещения на их территориях. Об этом сообщает Defense News.



Британское правительство заявило, что это соглашение является самым значительным оборонным соглашением, подписанным между двумя странами за последнее столетие. Стремление к укреплению оборонных связей связано с тем, что Япония спешит значительно увеличить расходы на оборону в ответ на растущую военную мощь Китая в азиатском регионе.



“Эпохальное” соглашение было подписано премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его коллегой Фумио Кисида во время визита японского лидера в Лондон.



Подписывая соглашение, Сунак сказал: “Мы открыли следующую главу отношений между Великобританией и Японией, ускорив, укрепив и углубив наши связи. У нас так много общего – общий взгляд на мир, общее понимание угроз и вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и общее стремление использовать свое место в мире для глобального блага”.



Подписание соглашения о взаимном доступе произошло всего через несколько недель после того, как Великобритания и Япония объединились вместе с Италией для разработки боевого самолета нового поколения в рамках новой Глобальной программы боевой авиации. Самолет представляет собой крупнейший проект международного сотрудничества в области обороны, осуществляемый Японией. Между двумя сторонами уже ведутся совместные усилия по ракетам, реактивным двигателям и возможностям датчиков.



В прошлом месяце Великобритания и Япония также запустили новое цифровое партнерство между Великобританией и Японией для укрепления сотрудничества в области киберустойчивости, онлайн-безопасности и полупроводников. На сегодняшний день Великобритания является единственной европейской страной, заключившей подобное соглашение с Токио. Австралия подписала аналогичный пакт в ноябре прошлого года.



В британской политике в последние годы наблюдается сдвиг в сторону более активного участия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В основном это касается торговли, поскольку, среди прочего, Лондон пытается присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве CPTPP, блоку свободной торговли с совокупным ВВП в 9 триллионов фунтов стерлингов или 11 триллионов долларов. Но связи в области обороны также были укреплены в рамках британского направления в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона.



В последние годы британские военные корабли и боевые самолеты Typhoon посещали Японию, а британская армия участвовала в учениях в 2018 году, а затем в учениях Vigilant Isles 22. В ходе прошлогодних учений войска двух стран участвовали в военных учениях по защите острова в префектуре Гумма в Центральной Японии.