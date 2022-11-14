



Великобритания и Франция подписали соглашение о борьбе с нелегальной миграцией

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла в понедельник подписала новое соглашение с соседней Францией, в соответствии с которым будут усилены французские патрули для сдерживания растущего числа нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш на небольших лодках с риском для жизни, чтобы попасть в Англию.



Браверман прибыла во Францию, чтобы доработать новую договоренность. В рамках нового соглашения британские специалисты впервые будут сотрудничать в этой сфере со своими французскими коллегами.



Ежегодный платеж Великобритании Франции за помощь в охране границы вырастет почти на 9,3 миллиона евро и составит 72 млн в 2022–2023 годах.



В соответствии с новым двусторонним соглашением между Великобританией и Францией количество офицеров, патрулирующих французское побережье в Кале, чтобы пресечь попытки нелегальных мигрантов отправиться на английское побережье в Дувре, увеличится с 200 до 300 человек.



"Нет быстрых решений, но эта новая договоренность будет означать, что мы можем значительно увеличить количество французских жандармов, патрулирующих пляжи на севере Франции, и гарантировать, что британские и французские офицеры будут работать рука об руку, чтобы остановить контрабандистов и нелегалов", — сказала Браверман.



"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить людей, совершающих эти опасные путешествия, и расправиться с преступными группировками. Это сложная проблема, требующая глобальных решений, и в интересах правительств Великобритании и Франции работать вместе над ее решением", — добавила она.



По официальным оценкам, в этом году на небольших лодках переплыло более 40 000 человек, по сравнению с 28 526 в прошлом году и 8 404 годом ранее.



Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что соглашение направлено на расширение обмена информацией, улучшение понимания угрозы и обеспечение того, чтобы британский опыт лежал в основе усилий по нарушению пересечения границы и пресечению контрабанды людей.



Министерство внутренних дел отметило, что совместная работа британских и французских офицеров с начала 2020 года обеспечила более 140 обвинительных приговоров, связанных с контрабандой людей, и теперь этим преступникам грозит в общей сложности 400 лет за решеткой.



Также будет расширена Объединенная разведывательная группа Великобритании и Франции, которая на сегодняшний день ликвидировала 55 организованных преступных групп и произвела более 500 арестов с момента своего создания в 2020 году.



Ожидается, что последняя многолетняя договоренность укрепит безопасность в портах, чтобы помочь пресечь незаконный въезд за счет инвестиций в передовые технологии наблюдения, беспилотники, группы собак-детективов, видеонаблюдение и вертолеты для обнаружения и предотвращения переходов границы.



В рамках принятых мер Закон о гражданстве и границах введет пожизненное заключение для преступников, осужденных за контрабанду людей и повысит максимальное наказание за нелегальный въезд в Великобританию.