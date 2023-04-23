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Великобритания эвакуирует дипломатов и семьи из Судана
23.04.2023 18:50 Евгения Маркова

Великобритания эвакуирует дипломатов и семьи из Судана

По словам премьер-министра Риши Сунака, британская армия эвакуировала сотрудников посольства Великобритании и их семьи из Судана, поскольку в африканской стране не прекращаются активные боевые действия между соперничающими за власть группировками.

"Вооруженные силы Великобритании завершили сложную и быструю эвакуацию британских дипломатов и их семей из Судана на фоне значительной эскалации насилия и угроз в адрес сотрудников посольства", — написал Сунак в Twitter.
 

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