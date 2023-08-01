



Ведутся переговоры о создании правительства единства с левыми и центристами

Источники, близкие к лидеру оппозиции Яиру Лапиду, заявили вчера в ответ на сообщение газеты “Маарив” о том, что в настоящее время ведутся переговоры о создании правительства национального единства, что “Еш Атид” не собирается входить в такое правительство при Биньямине Нетаниягу.



Соратники Лапида отрицают эту возможность и считают, что Бенни Ганц вряд ли объединит усилия с Нетаниягу.



Собеседники издания, представляющие правых, подтвердили, что ведутся переговоры о формировании правительства национального единства. Однако, они подчеркнули, что это не переговоры с оппозиционными партиями, а “частные беседы с левыми и левоцентристами, встревоженными серьезностью ситуации”, создавшейся в результате судебной реформы и протестов против нее.



По их словам, эти политики хотели бы расширить коалицию и сделать ее менее правой.