



Ведущую уволили с радиостанции "Галей ЦАХАЛ" за критику “правительства перемен”



Журналистка и ведущая Литаль Шемеш решила поделиться на шоу 14 канала личной историей, которую она не рассказывала до сегодняшнего дня.



В программе, которая вышла в эфир вечером в минувшую субботу, 7 января, Шемеш сказала: "Может быть, я приведу здесь личный пример, о котором я раньше не рассказывала. После четырех раз, четырех передач, которые я вела в эфире "Галей ЦАХАЛ", во время смены мне позвонил директор программ и сказал: "Вы слишком много критикуете правительство, и мы вынуждены расстаться".



"Слишком много критикую правительство, я забыла, что роль СМИ - критиковать, но только не это правительство. И они выгнали меня из "Галей ЦАХАЛ". Но вы знаете, одной стороне можно, другой - нет".



