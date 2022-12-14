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Ведущую шоу не оповестили об увольнении, вместо нее взяли Геулу Эвен-Саар
14.12.2022 12:03 Аркадий Бочаровский

Ведущую шоу не оповестили об увольнении, вместо нее взяли Геулу Эвен-Саар

Ведущая Ротем Исраэль, которая покинет утреннюю программу 13-го канала вместе с Цвикой Хадар и Мири Михаэли узнала о своем увольнении из сообщений прессы.

Как канал решил подписать соглашение с Геулой Эвенн-Саар, не поставив в известность нынешних ведущих, которые узнали об этом из публикаций в СМИ.

 Исраэль  рассказала подписчикам о своих чувствах и планах на будущее. 

"Я признаюсь, что до сих пор не знаю", - говорит Исраэль и продолжил: "На данный момент все еще нет нового пункта назначения, и хотя я уверена, что он будет, ощущение отсутствия признания для меня неприятно. Но это нормально, это естественно. Я искренне верю, что все к лучшему и что-то хорошее обязательно придет". 

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