



Ведущую шоу не оповестили об увольнении, вместо нее взяли Геулу Эвен-Саар

Ведущая Ротем Исраэль, которая покинет утреннюю программу 13-го канала вместе с Цвикой Хадар и Мири Михаэли узнала о своем увольнении из сообщений прессы.



Как канал решил подписать соглашение с Геулой Эвенн-Саар, не поставив в известность нынешних ведущих, которые узнали об этом из публикаций в СМИ.



Исраэль рассказала подписчикам о своих чувствах и планах на будущее.



"Я признаюсь, что до сих пор не знаю", - говорит Исраэль и продолжил: "На данный момент все еще нет нового пункта назначения, и хотя я уверена, что он будет, ощущение отсутствия признания для меня неприятно. Но это нормально, это естественно. Я искренне верю, что все к лучшему и что-то хорошее обязательно придет".