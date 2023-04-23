



Ведущий раввин: молитесь, Иран совсем слетел с катушек



Авторитетный раввин Меир Мазоз, глава ешивы "Кисэ Рахамим", приказал своим ученикам произносить специальную молитву после утренней молитвы в связи с ситуацией с безопасностью в стране.



Раввин говорил о ситуации в Израиле, которая, как он выразился, ужасна и страшна. "Иран совсем сошел с ума, хочет выступить против нас с мечами, копьями, атомными бомбами и тому подобным. Что мы можем сделать? Народам мира дела нет, мы видели это при Холокосте, поэтому нам нужно молиться".