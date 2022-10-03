



Ведущий переговорщик по спору с Ливаном ушел в отставку

Сегодня стало известно, что Уди Адири, бывший генеральный директор министерства энергетики и ведущий переговорщик с Ливаном по спору об экономических водах в последние годы, ушел в отставку на прошлой неделе.



Об этом сообщает Jerusalem Post. Отмечается, что Адири ушел в отставку за несколько дней до того, как посланник США Амос Хохштейн внес свое окончательное предложение по соглашению между Израилем и Ливаном.



По информации прессы, Адири выступил против разрабатываемого соглашения с Ливаном и был разочарован тем, как советник по национальной безопасности Эяль Хулата вел переговоры после того, как ответственность за них была передана канцелярии премьер-министра.



Официальная причина, указанная - после запроса, а не в заявлении, опубликованном после его ухода, - заключалась в том, что Адири нашел работу в частном секторе.