



Ведущий ортопед: угрозы врачей выступающих против реформы - террор



Доктор Амир Рубин, хирург-ортопед и директор ортопедической системы сети "Терем", очень обеспокоен поведением врачей, выступающих против законодательной реформы, и их угрозами закрыть медицинскую систему.



"Мне жаль врачей, которые, как мне кажется, очень страдают и чувствуют, что у них “украли страну”, и поэтому они считают, что можно делать все, что угодно. Они забывают, что в медицине есть четкие границы и нет такой ситуации, в которой врач может навредить пациенту сейчас ради некоего теоретического пациента в будущем", - говорит Робин в интервью в студии "7 канала".



По его словам, "я их очень понимаю и могу посочувствовать их желанию остановить реформы. Я им говорю: в свой рабочий день - работайте, берегите себя. В конце рабочего дня снимите халат, идите на Аялон или Каплан, и делайте что хотите".



Рубин также считает угрозы врачей бессмысленными: "Они угрожают общественности тем, что из-за реформы медицинская система ухудшится, что повредит демократии, и приводят в пример Польшу - страну, которая, по мнению лидеров реформы, является недемократической. Но показатели здоровья в Польше гораздо лучше, чем в США с их роскошной и развитой медициной. Поэтому говорить, что в будущем пациентам явно будет нанесен ущерб, и поэтому нам разрешено наносить ущерб существующим пациентам забастовкой, - это не этично, да и не ясно, является ли это реальной угрозой".



"Рассуждения, которые я слышу в СМИ, - это не что иное, как терроризм. Они пытаются раздувают страшилки, которые не являются такими уж серьезными. Этому нет никакого оправдания, и я думаю, что лучшее оружие против терроризма - это не насилие, а внутреннее убеждение, что ситуация не такая. Медицина в Израиле - одна из самых передовых в мире", - добавляет он.