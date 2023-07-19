



Ведущий экономист США увольняется после высказываний Макрона

Американский экономист Фиона Скотт Мортон не согласится на работу, которую ей предложили в качестве главного экономиста по вопросам конкуренции Европейской комиссии. Об этом она сказала после политической реакции, кульминацией которой стала критика со стороны президента Франции Эммануэля Макрона по поводу выбора на эту роль кандидата не из ЕС, сообщает Politico.



“Учитывая разногласия, возникшие из-за выбора неевропейца на эту должность, и важность того, чтобы Генеральный директорат имел полную поддержку Европейского Союза, я решила, что наилучший курс действий — мне уйти и не занимать должность главного экономиста”, — заявила Скотт Мортон в письме, опубликованном в среду в Twitter еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.



Решение Скотта Мортона об уходе было принято после того, как Коллегия уполномоченных должна была обсудить ее назначение в среду после того, как пять уполномоченных выразили обеспокоенность по поводу выбора Вестагер и президента Урсулы фон дер Ляйен на эту роль .



Бывшие связи профессора Йельского университета с крупными технологическими компаниями, включая Microsoft и Apple, вызвали недоумение, поскольку она должна была отвечать за консультирование по Закону о цифровых рынках , закону ЕС, призванному укротить эти самые компании.



Скотт Мортон также была бы первым гражданином, не входящим в ЕС, который занял бы такой высокопоставленный пост в Комиссии, что вызвало сопротивление со стороны тяжеловесов блока, особенно Франции.



В последние дни Париж яростно выступала против назначения, призывая Комиссию отозвать предложение о работе. Во вторник Макрон сказал журналистам , что он “скептически” относится к выдвижению кандидатуры, и сказал, что этот шаг не соответствует стратегическим целям Брюсселя в отношении автономии.



“Работа по обеспечению соблюдения современных законов о конкуренции и важных новых инструментов, таких как Закон о цифровых рынках, имеет решающее значение как для граждан ЕС, так и для граждан других стран, — написала Скотт Мортон в своем письме Вестагер. - Желаю вам и вашей команде успехов в выполнении этой важной задачи”.

