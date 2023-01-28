



Ведущие музыканты присоединились к протесту против закрытия Kan





Около 200 ведущих израильских музыкантов подписали петицию против планов правительства закрыть орган общественного вещания, пообещав “бороться за сохранение демократии”. Такие звезды, как Шломо Арци, Шалом Ханох, Рита, Нинет Тайеб и Эхуд Банай, присоединились к сотням ведущих актеров, режиссеров и писателей, которые ранее на этой неделе протестовали против планов закрыть Kan.



Они также присоединились к протестам ведущих экономистов, бизнес-лидеров, юристов, студентов и других организаций, которые выразили тревогу по поводу запланированной правительством судебной реформы, которая, как предупреждают критики, подорвет демократию и экономику.



“Это не совпадение, что те, кто пытается инсценировать смену режима и лишить демократию всякого смысла, выбрали в качестве одного из своих первых шагов прекращение общественного вещания”, – говорится в письме музыкантов, опубликованном в четверг.



“Закрытие общественного органа вещания – это заглушение тысяч голосов, которые никогда не озвучат коммерческие СМИ”, – считают музыканты. “Мы примем участие в протестах в субботу вечером и будем работать вместе с нашими друзьями, чтобы отменить эти планы – и вместе со всеми гражданами Израиля мы сохраним демократию, которая нам так дорога”.



“Если для нас важна оригинальная работа на иврите, общественное вещание является необходимостью”, – говорится в заявлении. “Творчество и свободное общение имеют социальные, моральные и образовательные эффекты”.



Ранее в этом месяце Шломо Кархи сказал, что политика его партии “Ликуд” заключается в “устранении препятствий и устранении регулирования” в отрасли, чтобы позволить свободному рынку возобладать.



“На мой взгляд, в наши дни нет места общественному вещанию, когда есть широкий выбор каналов”, – считает министр связи.



Партию “Ликуд”, возглавляемую премьер-министром Биньямином Нетаниягу уже давно обвиняют в стремлении закрыть Kan из-за его критики правительства при получении государственного финансирования.



Помимо протеста против закрытия Kan, музыкальные исполнители присоединяются к общей волне протестов против реформы судебной системы.