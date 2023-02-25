



Ведущие литераторы выступили в защиту независимости Национальной библиотеки

Писатели предупредили, что если правительство примет законопроект о вмешательстве в руководство библиотекой, они откажутся передавать в дар учреждению архивы или книги.



В субботу более 100 ведущих израильских писателей и поэтов подписали петицию, осуждающую планы правительства ограничить независимость Национальной библиотеки Израиля, позволив правительству определять состав правления библиотеки.



"Мы, авторы и поэты, категорически против любого политического вмешательства в выбор руководства библиотеки и требуем дальнейшего профессионального и независимого функционирования библиотеки", — написали они.



Среди подписантов — Дэвид Гроссман, Эли Амир, Хаим Беер и Фания Оз-Зальцбергер.



Писатели предупредили, что если правительство примет законопроект о вмешательстве в руководство библиотекой, они откажутся передавать в дар учреждению архивы или книги, а также запретят своим издателям передавать копии своих книг в фонд библиотеки.



В петиции также подтверждается их несогласие с другими планами правительства, включая закрытие общественного вещателя Kan и судебно-правовую реформу.



В пятницу правительство продвинуло законопроект министра образования Йоава Киша, озаглавленный "Повышение прозрачности и общественного надзора за Национальной библиотекой", как часть законодательного пакета, сопровождающего государственный бюджет, оба из которых были одобрены.

Наряду с остальной частью бюджета и законопроектом об экономическом устройстве это предложение, которое, как предупредил председатель попечительского совета библиотеки, представляет реальную угрозу дальнейшему существованию учреждения, должно быть одобрено Кнессетом.



Во время обсуждения бюджета в кабинете министров Киш и министр юстиции Ярив Левин, оба члены партии "Ликуд", спорили с юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миарой, поскольку она отвергла это предложение, заявив, что оно не может быть включено, поскольку оно не прошло через надлежащие профессиональные и юридические процедуры.



Сообщается также, что Бахарав-Миара подняла вопросы о самом предложении, поставив под сомнение заявленную Кишем цель повышения прозрачности и общественного контроля, и выдвинула возражения против пункта, который приведет к прекращению полномочий нынешних членов совета директоров через 30 дней после принятия закона и вступления его в силу — "приказ, который на практике позволяет уволить правление в законодательном порядке".



В сообщениях израильских СМИ о законопроекте отмечается, что правые политики нацелились на библиотеку после назначения бывшего государственного прокурора Шаи Ницана ректором библиотеки.



Ницан принимал активное участие в подготовке обвинений в коррупции против Нетаниягу. Он подвергся резкой критике со стороны премьер-министра и его союзников на протяжении расследования по трем делам о коррупции в отношении Нетаниягу, особенно после предъявления ему обвинений во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.



Соратники премьер-министра бездоказательно изображали Ницана как левого активиста, стремящегося отстранить премьера от должности незаконными средствами.



Правительство утвердило законопроект в пятницу, на следующий день после того, как председатель совета директоров Израильской национальной библиотеки Саллай Меридор публично выступил против этой меры.



"Самым большим достоянием Национальной библиотеки является общественное доверие, благодаря которому частные лица передают свои работы и коллекции на благо всего общества и на благо будущих поколений. Ущерб общественному доверию поставит под угрозу дальнейшее хранение национальных сокровищ в Иерусалиме", — сказал Меридор, бывший посол Израиля в США, добавив, что этот шаг поставит библиотеку в зависимость от прихоти политиков.



Национальная библиотека Израиля была основана в 1892 году как мировой центр сохранения духовных сокровищ еврейского народа. В 2007 году Кнессет принял Закон о национальной библиотеке, предоставив ей независимый статус в соответствии с законом, чтобы задокументировать культурное творчество в Государстве Израиль и обеспечить свободный доступ широкой публики к хранящимся там уникальным коллекциям.



"Попытка изменить закон, который был специально принят и получил всеобщее согласие — без консультации с профессионалами, ответственными за библиотеку, и ее партнерами — представляет собой грубое вмешательство, которое угрожает существованию Национальной библиотеки, сокровищам еврейского народа на протяжении поколений и хранилищу израильской культуры", — сказал Меридор.

