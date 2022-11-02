



Ведущие депутаты Кахоль Лаван и Тиква Хадаша не пройдут в новый Кнессет



День выборов закончился, но пока подсчет голосов продолжается, и есть те, кто надеется, что сегодня (во вторник) истинные результаты покажут Махане Мамлахти м лучший результат, чем предсказывают модели.



Нескольким депутатам от Кахоль Лаван, игравшим значительную роль в предыдущей коалиции придется привыкать к своему новому статусу обычных граждан. На 11-м месте в списке Махане Мамлахти находится Шаран Хаскель. Она - одна из тех членов Кнессета, которые вместе с Гидоном Сааром откололись от Ликуда. Среди ее должностей в Кнессете: председатель комитета по образованию, культуре и спорту, председатель комитета по каннабису и член Кнессета от партии Тиква Хадаша. Ранее она занимала должность заместителя спикера Кнессета.



На 12-м месте - Алон Шустер, бывший министр сельского хозяйства. Шустер, который был с Ганцем с тех пор, как тот вступил в гонку на выборах в Кнессет 21-го созыва, был оттеснен после слияний и союзов с другими партиями и оказался в таком положении, что теперь совсем не уверен, что получит место в Кнессете.



На 13-м месте оказался Мишель Бускила, еще один член Кнессета, который вместе с Гидеоном Сааром пришел в Махане Мамлахти. В прошлом он был заместителем мэра Ашкелона от партии "Ликуд".



В конце списка находится Эйтан Гинзбург, занимающий 14-е место. Председатель фракции Кахоль Лаван, заместитель спикера Кнессета в Кнессете уходящего созыва и бывший министр связи. Гинзбург был оттеснен назад в связи с соединением его партии с партией "Тиква Хадада" и вступлением в Махане Мамлахти бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота, что оставило его только на 14-м месте, после того как на предыдущих выборах он был на седьмом месте.