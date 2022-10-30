



Ведущему 12-го канала объявили выговор после комментариев о Бен-Гвире

Генеральный директор 12-го канала израильского ТВ объявил журналисту Араду Ниру выговор за высказывания, прозвучавшие в его программе, и вызвал его для разъяснений.



Высказывания Нира касались партии "Оцма Йехудит" и ее лидера Итамара Бен-Гвира, сообщает "Аруц Шева".



Журналист заявил: "Нетаниягу узаконил израильского крайне правого Итамара Бен-Гвира и объединил его с Бецалелем Смотричем, который хочет, чтобы Государство Израиль управлялось в соответствии с законом Торы, в партию, одно название которой вызывает дискомфорт - "Оцма Йехудит".



Представители 12-го канала так прокомментировали произошедшее: "Мы поощряем плюрализм мнений, но мы не согласимся на утечку личных позиций в новости".



Журналист Амит Сегаль, коллега Арада Нира, выразил "решительный протест" против его слов, отметив, что такая "вопиющая пропаганда в пользу одной стороны" позорит новостную компанию.



