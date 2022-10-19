



Ведением "военного положения" Путин легализуют мародерство и разграбление

Решение президента России Владимира Путина ввести военное положение на оккупированных территориях Украины является попыткой легализации грабежа перед "непростыми решениями". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



"Для нас не имеет значения, как Кремль называет агрессию в отношении Украины в своих нормативно-правовых документах: "специальной операцией", "контртеррористическими мероприятиями" или "военным положением", - отметил он.



По его словам, Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Россией уже восемь месяцев, а все остальное - игра слов для российского телезрителя.



"С практической точки зрения решение о введении военного положения можно рассматривать только как попытку легализации изъятия имущества украинцев со стороны российских силовиков перед грядущими "непростыми решениями". В таком случае можно констатировать только одно: в Кремле победила не "партия войны", а "партия мародеров", - добавил Подоляк.



Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Решение вступит в силу 20 октября.



Накануне командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин описал ситуацию в Херсонской области как тяжелую и допустил, что оккупационным силам придется принимать "непростые решения".