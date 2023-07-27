



"Вечер сопротивления": возобновлены протесты, усилена полиция

По всему Израилю 27 июля стартовал "вечер сопротивления".



Основная акция протеста против правовой реформы началась с марша в Тель-Авиве в сторону улицы Каплан.



Количество полицейских было увеличено для предотвращения блокировки дорог и беспорядков.



"Столкнувшись с новыми законами диктатуры, мы должны активизироваться и продолжать сопротивление. Мы просим всех ясно дать понять, что мы вернем Израилю демократию", - заявили "Силы Каплан".



Параллельно акция протеста проходит в Раанане и в других местах по всей стране.

המחאה נגד המהפכה המשפטית: החלה הצעדה בתל אביב משדרות רוטשילד לקפלן@eli_hirschmann pic.twitter.com/8xXKZXqkP6 — החדשות - N12 (@N12News) July 27, 2023