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"Вечер сопротивления": возобновлены протесты, усилена полиция
27.07.2023 21:49 Алина Груднева

"Вечер сопротивления": возобновлены протесты, усилена полиция

По всему Израилю 27 июля стартовал "вечер сопротивления".

Основная акция протеста против правовой реформы началась с марша в Тель-Авиве в сторону улицы Каплан.

Количество полицейских было увеличено для предотвращения блокировки дорог и беспорядков.

"Столкнувшись с новыми законами диктатуры, мы должны активизироваться и продолжать сопротивление. Мы просим всех ясно дать понять, что мы вернем Израилю демократию", - заявили "Силы Каплан".

Параллельно акция протеста проходит в Раанане и в других местах по всей стране.

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