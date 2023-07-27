"Вечер сопротивления": возобновлены протесты, усилена полиция
По всему Израилю 27 июля стартовал "вечер сопротивления".
Основная акция протеста против правовой реформы началась с марша в Тель-Авиве в сторону улицы Каплан.
Количество полицейских было увеличено для предотвращения блокировки дорог и беспорядков.
"Столкнувшись с новыми законами диктатуры, мы должны активизироваться и продолжать сопротивление. Мы просим всех ясно дать понять, что мы вернем Израилю демократию", - заявили "Силы Каплан".
Параллельно акция протеста проходит в Раанане и в других местах по всей стране.
המחאה נגד המהפכה המשפטית: החלה הצעדה בתל אביב משדרות רוטשילד לקפלן@eli_hirschmann pic.twitter.com/8xXKZXqkP6— החדשות - N12 (@N12News) July 27, 2023
ההפגנות התחדשו: אלפים צועדים בתל אביב, מאות מוחים ברעננה | ישירhttps://t.co/BfxiTyC318 pic.twitter.com/611EFcfEdk— ynet עדכוני (@ynetalerts) July 27, 2023
קפלן, תל אביב.— 🏳️🌈🏴ShAuLi (@Shaulirena) July 27, 2023
קרדיט: טלי מלמד pic.twitter.com/dx74glQG5N