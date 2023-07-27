



"Вечер сопротивления": улицы Тель-Авива будут перекрыты с 18:00



Полиция объявила, что в рамках подготовки к акциям протеста против правовой революции, которые пройдут в Тель-Авиве в рамках "Вечера сопротивления правительству разрушения", начиная с 18:00 улицы города будут закрыты для движения автотранспорта.



Ожидаемые перекрытия: Улица Каплан от Ибн Гвироль до Менахем Бегин, перекресток Каплан-Менахем Бегин Роуд на севере и юге, съезд Гешер ха-Шалом на севере и юге, Игаль Алон-Ха-Шалом на западе, Игаль Алон - Тоцерет Ха Арец, Ха-Шалом - Тоцерет Ха Арец, Ха-Шалом-Алият Ханор на востоке, Игаль Алон-Ха-Шалом на юге, Игаль Алон-Ицхак Саде на севере и Ицхак Саде - Хамсгер на севере. Кроме того, будет невозможен выезд с улицы Бен Авигдор на улицу Хамасгер.