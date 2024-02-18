Вдова Навального опубликовала первый пост после внезапной смерти мужа
Вдова российского оппозиционера Юлия Навальная опубликовала первый пост после новости о внезапной смерти ее мужа в тюрьме.
"Я тебя люблю", - подписала она их совместное фото.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Сам Навальный в последний раз делал публикацию в Instagram 14 февраля, поздравляя жену со Днем святого Валентина.
"Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее", - писал он.