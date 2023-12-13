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Важный свидетель действий РФ в Украине явится с повинной в МУС
13.12.2023 21:57 Алина Груднева

Важный свидетель действий РФ в Украине явится с повинной в МУС

Важный свидетель убийств украинцев российскими войсками явится с повинной в Международный уголовный суд в Гааге.

Его будет сопровождать основатель российской правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин. 

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Оба они срочно вылетают в Гаагу, где будут даны показания относительно действий россиян на территории Украины в период с 2014 по 2022 годы. 

Речь идет о свидетеле, который уже давно скрывается в Европе. Его личность в настоящее время не раскрывается.

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