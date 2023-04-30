



Важной проблемой для правительства является высокая стоимость жизни – опрос

Около 48% израильтян считают, что самая важная проблема, которую должны решить Кнессет и правительство, – это высокая стоимость жизни.



Согласно опросу доктора Менахема Лазара из Panels Politics, этот вопрос более острым, чем судебная реформа считают 22% опрошенных, чем личная безопасность – 14% или иранская угроза – 10%,



Цифры распределяются по-разному между респондентами, заявившими о намерении голосовать за партии, входящие в н коалицию, и теми, кто хочет голосовать за в оппозицию.



Среди избирателей оппозиционных партий 60% считают, что в первую очередь необходимо решить проблему высокой стоимости жизни, в отличие от всего 15%, которые заявили о пересмотре судебной системы или 13% о личной безопасности.



Однако, среди избирателей коалиции 38% респондентов заявили, что судебная реформа была наиболее важной, больше, чем 31%, которые назвали высокую стоимость жизни.



Опрос проводился 26-27 апреля среди 526 респондентов. Его погрешность составляет 4,3%.



“Высокая стоимость жизни в Израиле – это насущная проблема страны, если не считать попытки пересмотреть нашу правовую систему”, – полагает профессор экономики в Тель-Авивском университете.

Дэн Бен-Давид.



“К сожалению, за кулисами публичного дискурса скрывается гораздо более серьезная проблема, масштабы которой осознают лишь немногие. Половина детей Израиля сегодня получает образование в странах третьего мира – и они принадлежат к наиболее быстрорастущим слоям населения. Это означает, что они не получают ни инструментов для работы в конкурентной глобальной экономике, ни понимания того, что влечет за собой жизнь и поддержание современной либеральной демократии. Став взрослыми, они смогут поддерживать только экономику третьего мира, которые не смогут поддерживать системы здравоохранения или социального обеспечения первого мира – или армию первого мира, которая понадобится нашим детям, чтобы физически выжить в районе, в котором мы живем”, – добавил Бен-Давид.

