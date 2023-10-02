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Важное послание спецслужб и армии для политиков: расширить занятость в Газе
02.10.2023 08:52 Алина Груднева

Важное послание спецслужб и армии для политиков: расширить занятость в Газе

Израильская служба безопасности Шабак и ЦАХАЛ отправили важное сообщение политическим лидерам страны.

В нем подчеркивается необходимость продолжения экономических мер в Газе для поддержания стабильности в этом регионе.

Обсуждение вопросов безопасности между премьер-министром Израиля, министром обороны и руководителями военных ведомств, прошедшее в воскресенье, 1-го октября, фокусировалось на общих вызовах, среди которых особое внимание уделяется Ирану.

Одним из ключевых аспектов обсуждения стал вопрос о расширении числа рабочих из Газы. Во властных структурах безопасности также есть активисты, поддерживающие эту идею, берется во внимание также давление от других стран и организаций, таких как Египет, Катар и ООН, в пользу принятия соответствующих мер. Однако это предложение вызывает оппозицию со стороны министра по делам регионального сотрудничества Итамара Бен-Гвира, который не приглашался на обсуждение этого вопроса.

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