



Важное послание спецслужб и армии для политиков: расширить занятость в Газе

Израильская служба безопасности Шабак и ЦАХАЛ отправили важное сообщение политическим лидерам страны.



В нем подчеркивается необходимость продолжения экономических мер в Газе для поддержания стабильности в этом регионе.



Обсуждение вопросов безопасности между премьер-министром Израиля, министром обороны и руководителями военных ведомств, прошедшее в воскресенье, 1-го октября, фокусировалось на общих вызовах, среди которых особое внимание уделяется Ирану.



Одним из ключевых аспектов обсуждения стал вопрос о расширении числа рабочих из Газы. Во властных структурах безопасности также есть активисты, поддерживающие эту идею, берется во внимание также давление от других стран и организаций, таких как Египет, Катар и ООН, в пользу принятия соответствующих мер. Однако это предложение вызывает оппозицию со стороны министра по делам регионального сотрудничества Итамара Бен-Гвира, который не приглашался на обсуждение этого вопроса.