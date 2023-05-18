



Ватикан: РФ и Украина согласны принять посланников папы для обсуждения перемирия

Папа римский Франциск II планирует направить своих посланников к президентам России и Украины, чтобы обсудить прекращение боевых действий. Об этом сообщает сайт Il Sismografo, посвященный новостям про Ватикан.



По информации сайта, Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять посланников папы римского. В Кремле и офисе президента Украины публикацию пока не комментировали.



Согласно плану папы Франциска, в Киев для переговоров с Зеленским отправится архиепископ Болоньи кардинал Маттео Зуппи, а в Москву для встречи с Путиным – архиепископ Клаудио Гуджеротти.



Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отказался комментировать публикацию Il Sismografo, напомнив только о словах госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, который сказал, что “пришло время предпринять инициативы по установлению справедливого мира в Украине”.