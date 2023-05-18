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Ватикан: РФ и Украина согласны принять посланников папы для обсуждения перемирия
18.05.2023 18:54 Наталья Богинская

Ватикан: РФ и Украина согласны принять посланников папы для обсуждения перемирия

Папа римский Франциск II планирует направить своих посланников к президентам России и Украины, чтобы обсудить прекращение боевых действий. Об этом сообщает сайт Il Sismografo, посвященный новостям про Ватикан.

По информации сайта, Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять посланников папы римского. В Кремле и офисе президента Украины публикацию пока не комментировали.

Согласно плану папы Франциска, в Киев для переговоров с Зеленским отправится архиепископ Болоньи кардинал Маттео Зуппи, а в Москву для встречи с Путиным – архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отказался комментировать публикацию Il Sismografo, напомнив только о словах госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, который сказал, что “пришло время предпринять инициативы по установлению справедливого мира в Украине”. 

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