



Вассерлауф: Беспорядки в Иудее и Самарии не были националистическим терроризмом

Министр Ицхак Вассерлауф по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости сказал в интервью “Галей ЦАХАЛ”, что беспорядки в деревнях Иудеи и Самарии не были националистическим терроризмом.



“Эти инциденты касаются не всех поселенцев. Вы должны помнить, что террористические атаки на Иудею и Самарию происходили в течение многих лет. А потом, когда что-то происходит и кто-то из тех, кого СМИ называют молодежью холмов, что-то делает, все просыпаются. Это не националистический терроризм”.



На сегодняшний день по подозрению в причастности к беспорядкам арестовано 11 евреев.