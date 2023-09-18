



Вашингтон опасается протестов против Нетаниягу возле Белого дома

В Белом доме обсуждали, стоит ли принимать премьер-министра Израиля в Белом доме. Соратники Нетаниягу утверждают, что предлагали встречу в Овальном кабинете на этой неделе, но она не состоялась “по техническим причинам, связанным с необходимостью его окружения вернуться домой перед Йом Кипуром”.



Это сообщение опроверг вечером 17 сентября высокопоставленный американский чиновник.



“Мы не предлагали Нетаниягу встречу в Белом доме. С самого начала планировалось провести встречу в Нью-Йорке", – заявил он.



По всей видимости, Белый дом также хотел избежать многотысячной демонстрации израильтян в Вашингтоне против Нетаниягу накануне выборов.



"Если встреча в Нью-Йорке пройдет успешно, то, возможно, позже состоится еще одна встреча в Белом доме", – сказал один из американских чиновников.



Протестующие планируют устроить Нетаниягу большую головную боль, начиная с его первой остановки в Сан-Франциско для встречи с Илоном Маском и заканчивая пребыванием в Нью-Йорке.



"Мы планируем провести демонстрацию на море, на суше и в воздухе", – говорят активисты.



В рамках протеста были предприняты серьезные шаги по привлечению к борьбе американского еврейства. В синагогах раздавалась информация, а в еврейских кварталах города началась кампания по размещению рекламных щитов.