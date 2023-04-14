



Варианты деоккупации Крыма: военный, дипломатический, смешанный

Пути деоккупации Крыма – этот вопрос интересует очень многих. Украина рассматривает как военный, так и дипломатический путь, а также не исключает смешанного варианта.



Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Укринформу"



"Мне кажется, что на сегодня у нас есть оба пути – и военный, и дипломатический. И они оба актуальны. Например, Хорватия, когда была война в 1990-х годах, две трети своей территории вернула военным путем, одну треть – дипломатическим. Крым, – и об этом говорит президент Зеленский, и все руководство страны, – неотъемлемая часть Украины", – заявила Джапарова.



В контексте этого она процитировала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который, выступая на Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте, сказал: "Если вы слышите голоса, что где-то там можно Крым возвращать после, что давайте сначала одно, а потом другое – то это неправда и Украина отклоняет и категорически не соглашается с такими мыслями".



"Во-вторых, – продолжила первый замминистра иностранных дел, – возвращение Крыма будет определять сама Украина. И имея войну, этот путь, очевидно, будет реализован двумя треками – и военным, и дипломатическим".



Джапарова считает главной победой Украины в вопросе Крыма то, что "мир признал, что Крым является интегральной и неотъемлемой частью Украины".



По ее словам, все усвоили "крымский урок" и сегодня партнеры поддерживают, что путь возвращения Крыма должна определять сама Украина.



"Поскольку тогда, в 2014 году, мы как страна, и мир как сообщество, были не в состоянии остановить это зло, и оно расползлось. Все наши дипломатические переговоры и попытки, особенно европейских лидеров, найти такой язык, который бы услышал Путин, или такого лидера, которого бы он услышал, Путин воспринял как слабость и осуществил следующий шаг своей агрессии 24 февраля (2022 года). Поэтому этот "крымский урок", о котором мы сегодня говорим на Черноморской конференции по безопасности, является очень важным", – напомнила Джапарова.



Как известно, 12-13 апреля в столице Румынии Бухаресте состоялась первая Черноморская конференция по безопасности, которая завершила создание архитектуры Международной крымской платформы – координационного механизма по деоккупации Крымского полуострова, напоминает Украинская правда.



В инициированном Украиной и реализованном в партнерстве с Румынией мероприятии приняли участие представители более 50 стран и организаций.