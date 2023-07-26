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Вагнеровцы перевозят в Беларусь свою боевую технику
26.07.2023 17:29 Наталья Богинская

Вагнеровцы перевозят в Беларусь свою боевую технику

В Беларуси впервые заметили боевую технику ЧВК “Вагнер”. Об этом сообщает мониторинговый проект “Белорусский Гаюн”.

Утверждается, что в Беларусь прибыла 11-я колонна наемников, в составе которой движется около 29 единиц техники. В основном речь идет о фурах, тягачах, экскаваторах и грузовиках. 

При этом в колонне было также замечено шесть бронеавтомобилей “Щука” или “Чекан”, которые являются отличительным транспортным средством ЧВК “Вагнер”. До этого такой техники в колоннах наемников не фиксировалось, утверждает “Белорусский Гаюн”.

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