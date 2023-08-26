



"Вагнеровцев" обяжут присягать государству

Наемникам ЧВК "Вагнер" придется приносить присягу на верность российскому государству, как и всем остальным участникам добровольческих формирований.



К такому выводу пришли журналисты Reuters, изучив приказ президента РФ Владимира Путина.



В документе отдельно не оговариваются участники частных военных компаний, однако журналисты уверены, что "вагнеровцы" все же попадают под указ.



Предполагается, что присяга на верность будет обязательной для того, чтобы иметь более жесткий контроль над такими формированиями.