



Вагнер” платит не только наемникам: сколько получает массовка на похоронах?



Бывшего заключенного, а также бойца ЧВК “Вагнера”, Дмитрия Меньшикова, похоронили 24 декабря в Петербурге на воинском участке Белоостровского кладбища. На церемонии планировали собрать около 400 человек, однако в качестве массовки набрали лишь 50.



Людям за присутствие на мероприятии платили от 1,5 до 2,5 тысяч рублей, их организованно привезли на место мероприятия, но кое-что бросалось в глаза еще больше, чем общий автобус: почти никто из присутствующих не знал личности погибшего.



Проститься пришли также люди из регионального отделения “Боевого братства” и молодежного крыла ЛДПР.



Евгений Пригожин посетил похороны лишь чтобы пообщаться с журналистами. Предварительно он требовал похоронить Меньшикова на Аллее Героев, но получил отказ.

