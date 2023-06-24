



“Вагнер” готовится захватить склады с ядерным оружием

ЧВК "Вагнер" готовится захватить склады с ядерным оружием в Воронежской области России. Передовые загоны наемников вышли к окраинам Борисоглебска, где размещается "375 объект "С" 12-го управления минобороны РФ.



Об этом сообщил агент партизанского движения "АТЕШ" из состава "Вагнера".



“Вероятно защитить склад ВС РФ своими силами не сможет. Ведь там крайне мало сил и средств. Необходимо значительное количество танков, артиллерии и моторизированной профессиональной пехоты. Нужна, как минимум, бригада. А так, как сейчас нет свободных войск, единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронта”, - отмечается в сообщении.



