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“Вагнер” готовится захватить склады с ядерным оружием
24.06.2023 15:47 Ирина Демьянова

“Вагнер” готовится захватить склады с ядерным оружием

ЧВК "Вагнер" готовится захватить склады с ядерным оружием в Воронежской области России. Передовые загоны наемников вышли к окраинам Борисоглебска, где размещается "375 объект "С" 12-го управления минобороны РФ.

Об этом сообщил агент партизанского движения "АТЕШ" из состава "Вагнера".

“Вероятно защитить склад ВС РФ своими силами не сможет. Ведь там крайне мало сил и средств. Необходимо значительное количество танков, артиллерии и моторизированной профессиональной пехоты. Нужна, как минимум, бригада. А так, как сейчас нет свободных войск, единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронта”, - отмечается в сообщении.

 

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