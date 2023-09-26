



В знак протеста. Правые активисты не явились на заседание суда в Тель-Авиве



Шефи Паз, активист, выступающий против инфильтрации и нелегальной иммиграции, и Мейрев Хаджадж, мать офицера МАГАВа Шира Хаджадж, убитой во время теракта в Иерусалиме, активист форума "Выбирая жизнь", отказались явиться на заседание суда в Тель-Авиве. Суд рассматривал обвинение против них по делу о "вандализме против Европейского Союза".



Паз и Хаджадж бойкотируют заседание суда из-за обвинений в избирательном правоприменении полицией и прокуратурой законов о нарушении общественного порядка.



В письме, поданном сегодня, 26 сентября судье их адвокатами, Хаджадж и Паз написали: "Мы поражаемся неделю за неделей отношению правоохранительной системы к нарушителям правопорядка в рамках протеста против правовой реформы.



С сентября 2019 года по июль 2022 года мы вместе и по отдельности получили ряд обвинений в порче недвижимости, сговоре с целью порчи недвижимости, повреждении имущества, незаконном проникновении в жилище и поведении, нарушающем общественное спокойствие".



Паз и Хаджадж добавляют: "Разделы, касающиеся порчи недвижимости, касались, в частности, нанесения граффити в саду наркоманов в Неве-Шаанан, на брошенной жести на заборе наркопритона, на двери офиса Европейского союза, на дороге перед домом судей Верховного суда и на заборе перед домом судьи Эстер Хают. Все просьбы о защите от избирательного правоприменения были отклонены.



Тем временем в стране были установлены новые законы. Разрешено малевать граффити. Разрешено перекрывать дороги. Разрешено разжигать костры на шоссе Аялон. Разрешено врываться в офисы "Кохелет". Разрешается нарушать движение поездов. Разрешается перекрывать национальные шоссе. Разрешено вступать в связь на публике. Разрешается осаждать дом премьер-министра. Разрешается преследовать избранных должностных лиц. Разрешается снабжать боеприпасами вражескую пропаганду. Допустимо угрожать гражданской войной".



В конце письма выдвинуто следующее требование: "В свете вопиющей несправедливости, преступления избирательного правоприменения и прямого заявления юридического советника правительства о том, что "не существует эффективного протеста без атак и нарушения общественного порядка", мы требуем снять обвинения с каждого из нас в отдельности и всех вместе, удалить все уже вынесенные приговоры и положить конец гнусному преступлению против закона и справедливости".













