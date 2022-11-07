



В записке Нетаниягу преемнику Беннету говорилось: "Скоро вернусь!"

Когда Нафтали Беннетт сменил Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра Израиля в июне 2021 года, лидер "Ликуд", как известно, пренебрежительно и насмешливо относился к своему преемнику, ставя под сомнение легитимность его правительства и обещая быстро вернуться к власти.



Некоторые комментаторы тогда критиковали Нетаньяху за его явное отсутствие приличий, отмечая, что предыдущие передачи власти были более вежливыми. Теперь, чуть больше года спустя, когда Нетаниягу собирается вернуться на пост премьер-министра, всплыла новая деталь той процедуры передачи власти.



Новости 12 канала в пятницу опубликовали фотографию записки, которую Беннет обнаружил на столе в канцелярии премьер-министра, когда он прибыл туда, чтобы вступить в должность. Записка, нацарапанная синей ручкой, включала простой рисунок израильского флага со звездой Давида и слова: "Сейчас вернусь!" Неясно, была ли записка оставлена ​​самим Нетаниягу или одним из его помощников без его одобрения.



В любом случае, Нетаниягу, который занимал пост премьер-министра дольше всех, собирается выполнить это обещание в течение нескольких недель, к радости одних израильских избирателей и разочарованию других.

