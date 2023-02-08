



В Южной Корее парламент проголосовал за импичмент министру

В Южной Корее проголосовали за выдвижение импичмента министру внутренних дел из-за его реакции на смертельную давку на вечеринку в честь Хэллоуина.



Он стал первым членом кабинета министров, изгнанным законодательным собранием.



Импичмент поддержали 179 человек, против выступили 109. Решение было принято в ходе тайного голосования в палате из 300 членов. Для его прохождения требовалась поддержка не менее 150 членов собрания.



Парламентский комитет по вопросам правосудия рассмотрит ходатайство, прежде чем направить его в Конституционный суд. Этот процесс может занять до шести месяцев.