



В ЮАР задержан бандит, взорвавший обменник на улице Йехуда Халеви в Тель-Авиве

Полгода назад по делу 512 были вынесены три пожизненных приговора Ицику Аберджилю, который в течение многих лет считался "преступником № 1 в Израиле". Утром 17 ноября Янив Бен Симон, правая рука Ицхака Абергиля и "один из самых разыскиваемых" израильских бандитов, был арестован в ходе рейда в Южной Африке. Бен Симон подозревался в причастности к преступному нападению на улице Иехуда Халеви в Тель-Авиве в 2003 году, где три невинных гражданина поплатились жизнью.



Бен Симон родился в Бат-Яме и с ранних лет связался с Ицхаком Аберджилем. Бен Симон считается жестоким и опасным преступником, которому много раз удавалось ускользнуть от полиции, хотя он подозревался в серьезных преступлениях и нескольких покушениях, в том числе на криминальных боссов Зеэва Розенштейна и Феликса Абутбуля.



Бен Симону удалось скрыться от израильской полиции. После преступного нападения в 2003 году он бежал в ЮАР, с которой у Израиля нет соглашения об экстрадиции, и поэтому эта страна послужила для него удобным и безопасным убежищем.



Рано утром 17 ноября он был задержан местной полицией в своем доме, где было обнаружено украденное оружие и мотоциклы.



Бен Симон был правой рукой главы преступной организации Ицхака Аберджиля до конфликта между ними.



Аберджиль послал Бен Симона и преступника Амита Таиба ликвидировать бандита Феликса Абутбуля у входа в его казино в Праге в 2002 году. В январе прошлого года полиция объявила, что арестовала преступника Амита Таиба в аэропорту по подозрению в убийстве Абутбуля.



Д., государственный свидетель по делу 512, бывший “боевик” преступной организации Аберджиля, в своих показаниях в окружном суде Тель-Авива заявил, что Янив Бен Симон был одним из главарей гангстерского синдиката и доверенным лицом Аберджиля.

