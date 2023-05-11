



В ЮАР возмутились обвинениями США в поставках оружия России

Власти ЮАР "озабочены" обвинениями со стороны посла США в стране Рубена Бригети о поставках африканской страной России оружия и боеприпасов для войны с Украиной.



Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья.



По его словам, слова дипломата, которые "подрывают дух сотрудничества и партнерства", были "приняты к сведению".



Он также отметил, что между США и ЮАР есть договоренность, согласно которой независимая комиссия займется расследованием инцидентом с российским судном. Речь идет о словах Бригети о том, что США зафиксировали стоянку грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун в период с 6 по 8 декабря 2022 года.



Как утверждалось, в Вашингтоне уверены, что представители ЮАР грузили на него оружие и боеприпасы на это судно для отправки в РФ.



"Судно Lady R пришвартовалось в ЮАР. С тех пор были сделаны утверждения о цели путешествия. Хотя до сих пор не было представлено никаких доказательств в поддержку этих утверждений, правительство обязалось провести независимое расследование, которое возглавит отставной судья", - сказал Магвенья.



Он добавил, что недавно на встречах с представителями США было оговорено, что американская разведка поможет любыми доказательствами для проведения расследования.



"Поэтому вызывает разочарование тот факт, что посол США занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое понимание по этому вопросу и очень позитивные и конструктивные отношения между двумя делегациями", – добавил он.

