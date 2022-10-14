Новости » Политика
14.10.2022 17:58 Александр Юзовский

В вузах США поощряют антисемитизм - отчет

Антидиффамационная лига (ADL) выяснила, что в университетских кампусах США нагнетаются антиизраильские настроения.

Согласно отчету, в течение 2021 и 2022 учебного года пропалестинские активисты обвиняли Израиль в "геноциде" и "этнических чистках" палестинцев и преследовали евреев, выражавших поддержку сионизму и еврейскому государству.

ADL в тексте отчета упоминает, что за прошлый учебный год в американских вузах было зафиксировано 359 антисемитских инцидентов.

В отчете также выделены три основные темы, которым уделяют внимание антиизраильские активисты: оскорбление сионизма и его сторонников вплоть до их изгнания из студенческих групп, поддержка антиизраильского террора и использование антисемитских карикатур и теорий конспирации в социальных сетях.

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