



В вузах США поощряют антисемитизм - отчет

Антидиффамационная лига (ADL) выяснила, что в университетских кампусах США нагнетаются антиизраильские настроения.



Согласно отчету, в течение 2021 и 2022 учебного года пропалестинские активисты обвиняли Израиль в "геноциде" и "этнических чистках" палестинцев и преследовали евреев, выражавших поддержку сионизму и еврейскому государству.



ADL в тексте отчета упоминает, что за прошлый учебный год в американских вузах было зафиксировано 359 антисемитских инцидентов.



В отчете также выделены три основные темы, которым уделяют внимание антиизраильские активисты: оскорбление сионизма и его сторонников вплоть до их изгнания из студенческих групп, поддержка антиизраильского террора и использование антисемитских карикатур и теорий конспирации в социальных сетях.