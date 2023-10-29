



В ВОЗ бьют тревогу из-за больницы Аль-Кудс в Газе



​​Всемирная организация здравоохранения "очень обеспокоена" сообщением палестинского Красного Креста о требовании Израиля немедленно эвакуировать больницу "Аль-Кудс" в Газе.



Комментарий по этому поводу предоставил генсек ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.



"Доклад Палестинского Красного Полумесяца о требовании эвакуировать больницу Аль-Кудс в Газе очень тревожит", - сказал он.



Ранее руководство больницы "Аль-Кудс" подало петицию в БАГАЦ с требованием “немедленно прекратить израильские атаки и отменить приказ об эвакуации больницы".