В ВОЗ бьют тревогу из-за больницы Аль-Кудс в Газе
Всемирная организация здравоохранения "очень обеспокоена" сообщением палестинского Красного Креста о требовании Израиля немедленно эвакуировать больницу "Аль-Кудс" в Газе.
Комментарий по этому поводу предоставил генсек ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
"Доклад Палестинского Красного Полумесяца о требовании эвакуировать больницу Аль-Кудс в Газе очень тревожит", - сказал он.
Ранее руководство больницы "Аль-Кудс" подало петицию в БАГАЦ с требованием “немедленно прекратить израильские атаки и отменить приказ об эвакуации больницы".