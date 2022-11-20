



В водах Персидского залива будет развернуто более 100 беспилотных судов





В субботу глава Центрального командования США CENTCOM заявил, что оперативная группа под руководством США развернет более 100 беспилотных кораблей в стратегических водах региона Персидского залива до следующего года, чтобы предотвратить морские угрозы, сообщает AFP.



Заявление генерала Майкла Куриллы на ежегодной конференции Манамского диалога в Бахрейне было сделано после того, как Израиль и Соединенные Штаты обвинили Иран в нанесении удара беспилотником у берегов Омана на этой неделе, в результате которого был поражен танкер, принадлежащий израильской фирме.

Атака, совпавшая с усилением напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, стала последней в ряде нарушений в водах Персидского залива, являющихся ключевым маршрутом мировых поставок энергоресурсов.



“В следующем году Task Force 59 соберет флот из более чем 100 беспилотных надводных и подводных кораблей, работающих вместе и обеспечивающих осведомленность о морской сфере”, – сказал глава CENTCOM.



Майкл Курилла назвал разработку “беспилотников противника” наибольшей технологической угрозой региональной безопасности.



Запущенная в сентябре 2021 года, Task Force 59 была создана в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США для интеграции беспилотных систем и искусственного интеллекта в операции на Ближнем Востоке после серии атак беспилотников, в которых обвиняют Иран.



По данным Пятого флота, в то время как воздушные и подводные беспилотные суда достаточно хорошо развиты, беспилотные надводные катера являются новой технологией, которая необходима для обеспечения безопасности в будущем.