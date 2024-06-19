



В визите Путина в КНДР увидели предупреждение миру

Официальный государственный визит Владимира Путина в Пхеньян является предупреждением мировому сообществу.



Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.



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"Новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы. Только укрепив наши Вооруженные силы, мы сможем их сдержать", - предупредил он.



Напомним, что Путин прибыл в Пхеньян 18 июня. Он проехался на лимузине из аэропорта. В КНДР его встретили хором и гигантскими плакатами с его лицом. Путина встречали в Северной Корее тысячи зрителей с криками: "Добро пожаловать".



19 июня он вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном подписал новый договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который подразумевает, что обе страны будут "защищать друг друга от агрессии" с чьей-либо стороны.