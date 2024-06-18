



В Венгрии ответили, будут ли против выдвижения Рютте на пост генсека НАТО

Венгрия не намерена возражат против выдвижения премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.



Такое заявление сделал венгерский премьер Виктор Орбан.



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Ранее Рютте заверил его в том, что не будет выступать против договоренности Венгрии с нынешним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом относительно того, что Будапешт не будет участвовать в деятельности Альянса в Украине.



"В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на должность генерального секретаря НАТО", – сообщил Орбан.