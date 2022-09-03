



В Венгрии оценили отказ сербов от санкций против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал Сербию, отказавшуюся от санкций против России.

По словам главы внешнеполитического ведомства, он полностью понимает сербов.

Страна отказалась от санкций, в том числе, из-за снабжения российским газом.

"Если бы Сербия была членом ЕС, эти меры не оказались бы под вопросом. Есть венгерская поговорка: "у грехов из прошлого длинные тени". Это значит, что Евросоюз уже мог и должен был принять Сербию, и если бы так и произошло, у нас бы не было дебатов об этом", – отметил он.

По словам Сийярто, венгры также понимают, что сербы не хотят, чтобы их люди замерзли и не хотят вводить ограничительные меры.

"Мы тоже не хотим, поэтому и покупаем газ у России, и не считаем это политическим заявлением, потому что для вашей страны надежное снабжение газом - конкретный и решающий вопрос. Это не связано ни с политикой, ни с идеологией, поэтому будьте уверены, что Венгрия полностью понимает вашу позицию", – добавил он.