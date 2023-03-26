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В Венгрии объяснили свои заявления о прекращении огня в Украине
26.03.2023 15:16 Ирина Демьянова

В Венгрии объяснили свои заявления о прекращении огня в Украине

В Венгрии говорят, что призыв Будапешта остановить огонь в Украине и начать мирные переговоры не означает, что России отойдут все украинские территории, которые сейчас контролирует.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству AP.

По его словам, позиция Венгрии не свидетельствует о том, что Россия оккупирует территории Украины.

"Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво", – сказал глава венгерского МИД.

Он добавил, что поставки оружия Украине и санкции не стали теми мерами, которые помогли привести к миру в Украине.

"Когда война прекратится и начнутся мирные переговоры, совсем не обязательно, что границы будут там, где проходит линия фронта. Мы знаем это и по нашей собственной истории... Прекращение огня должно наступить сейчас", — пояснил Сийярто.

 

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