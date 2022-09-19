



В Великобритании прощаются с Елизаветой II: как будут проходить похороны

Сегодня, 19 сентября в Великобритании состоятся похороны Елизаветы II.



Сегодняшний день объявлен в Британии государственным выходным.



Похороны королевы будут проходить следующим образом:



в 06:30 (по местному времени) завершится публичная часть прощания с королевой;



в 10:44 траурная процессия отправится из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство;



в 11:00 начнется церемония государственных похорон;



около 12:00 должна завершиться траурная служба, в ее финале вся Великобритания умолкнет в двухминутном молчании;



с 12:00 до 13:00 состоится шествие с гробом королевы до Арки Веллингтона на углу Гайд-парка, затем гроб переместят на государственный катафалк, откуда он отправится в Виндзор;



с 15:06 до 15:52 в Виндзорском замке, куда доставят тело Елизаветы II, состоится новое шествие: король Чарльз III, королева-консорт Камилла и другие члены королевской семьи присоединятся к процессии, которая должна доставить гроб к часовне Святого Георгия;



в 16:00 состоится еще одна поминальная служба (ожидается присутствие 800 человек) — это будут уже не высокие зарубежные гости, но люди, знавшие королеву лучше других, включая ее личный персонал и работников ее имений;



затем тело королевы предадут земле в мемориальной часовне короля Георга VI, присутствовать будут только члены королевской семьи.

