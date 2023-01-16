



В Узбекистане возникла серьезная угроза дестабилизации

В Узбекистане возникла серьезная угроза дестабилизации общественно-политической обстановки на фоне развивающегося энергетического кризиса, веерных отключений электричества, газоснабжения и общего снижения уровня подачи тепла в домохозяйства, сообщают в социальных сетях..



В страну пришли аномальные морозы; так, в Ташкенте зафиксирована самая низкая температура воздуха за последние 50 лет метеонаблюдений, в связи с чем более явными стали и проблемы, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время в ряде районов узбекистанской столицы люди на улицах жгут костры для приготовления пищи, а в городе открываются мобильные пункты обогрева, однако их количество явно недостаточно.



Местные власти призывают жителей Ташкента сохранять спокойствие, обещая исправить текущую ситуацию в течение нескольких дней, однако еще более критическая ситуация с электроэнергией и газом складывается в регионах Узбекистана, где в целях обеспечения теплом столицы их поставки были практически сведены к нулю.



В ряде регионов узбекистанцы активно рубят деревья, в том числе не предназначенные для рубки, на дрова и скупают каменный уголь для отопления самодельными печками-буржуйками, из-за чего цена стандартного мешка угля выросла с 30 тыс. сум до 85 тыс. сум буквально за неделю.