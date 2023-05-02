



В Узбекистане прошел референдум об обнулении президентских сроков

В Узбекистане прошел конституционный референдум, на который были вынесены вопросы об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет и обнулении сроков действующего главы государства Шавката Мирзиёева.



Как объявил ЦИК республики, сообщает ТАСС, за поправки, по предварительным данным, проголосовали 30 апреля 90,21% избирателей, против – 9,35%, при этом 0,49% бюллетеней оказались испорчены. Явка на референдуме, по данным ЦИК Узбекистана, предварительно составила 84,54%. Окончательные итоги голосования будут объявлены позднее.



Помимо полномочий президента, на референдум был вынесен вопрос о закреплении в Конституции запрета на смертную казнь, которая отменена в Узбекистане с 2008 года. Также участники референдума голосовали за то, чтобы в основном законе страны было прописано, что Узбекистан – социальное государство.



После принятия поправок, в первую очередь касающихся президентских полномочий, Конституция Узбекистана будет обновлена на 65%.



Шавкат Мирзиёев занимает пост президента Узбекистана с 2016 года. Поправки в Конституцию Узбекистана дают ему возможность в 2026 году баллотироваться на третий срок, уже на семилетний.