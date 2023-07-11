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Шавкат Мирзиёев переизбран Президентом Узбекистана
11.07.2023 15:58 Алина Груднева

Шавкат Мирзиёев переизбран Президентом Узбекистана

Во вторник, 11 июля, Центральная избирательная комиссия Узбекистана приняла постановление о переизбрании Шавката Мирзиёева Президентом республики.

В ходе заседания, которое возглавил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, были рассмотрены результаты досрочных выборов, которые прошли за два дня до этого.

Комиссия приняла постановление об утверждении итогов голосования, в котором участвовали более 15,6 млн граждан.

Мирзиёев получил 87,05% голосов. В свою очередь, кандидат от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудова набрала 4,43%.

За кандидата от Народно-демократической партии Улугбека Иноятова проголосовали 4,02% избирателей, а за представителя Экологической партии Абдушукура Хамзаева - 3,74%.

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