



Шавкат Мирзиёев переизбран Президентом Узбекистана

Во вторник, 11 июля, Центральная избирательная комиссия Узбекистана приняла постановление о переизбрании Шавката Мирзиёева Президентом республики.



В ходе заседания, которое возглавил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, были рассмотрены результаты досрочных выборов, которые прошли за два дня до этого.



Комиссия приняла постановление об утверждении итогов голосования, в котором участвовали более 15,6 млн граждан.



Мирзиёев получил 87,05% голосов. В свою очередь, кандидат от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудова набрала 4,43%.



За кандидата от Народно-демократической партии Улугбека Иноятова проголосовали 4,02% избирателей, а за представителя Экологической партии Абдушукура Хамзаева - 3,74%.