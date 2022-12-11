



В Урус-Мартане унизили гаишников, Кадыров грозится отправить причастных на СВО

В Чечне проходят рейды по поиску зевак, наблюдавших за ссорой гаишника и собровца. Судя по словам Кадырова, их собираются отправить на СВО.



Всё произошло вечером 10 декабря. Гаишник Турпал Эскиев нёс свою службу в центре Урус-Мартана, когда к нему почти вплотную подъехал сотрудник СОБРа. Росгвардеец специально начал дрифтить перед сотрудником ГИБДД и провоцировать его из-за старых обид. Слово за слово и собровец дал пощечину гаишнику, а тот в ответ открыл стрельбу (к счастью, не по людям).



Вокруг собралась толпа зевак, и никто из них не попытался разнять конфликтующих. Вскоре Рамзан Кадыров узнал о произошедшем и встал на сторону гаишника. Сразу после этого росгвардейца быстро задержали, а в город были направлены дополнительные силы, чтобы найти этих зевак.



Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение к жителям города Урус-Мартан, имеющим отношение к инциденту между жителями Урус-Мартановского района и сотрудниками Госавтоинспекции.



Видео опубликовано на странице помощника Кадырова в социальной сети Instagram.



Если кто не понял, эти вооруженные до зубов враги Аллаха отправляются в Урус-Мартан для похищения мирных жителей, так как Кадыров был в бешенстве из-за того, что местные позволили унизить гаишника. pic.twitter.com/cjSoxyg3Hs — АSLAN (@antiputler_news) December 11, 2022

"Вчера в Урус-Мартане произошел случай... Люди собрались, окружили сотрудников, я хочу сказать... всем тем, кто там был, если вы мужики, вы же хотите драки ... соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберем, отправим на территорию, где проходит спецоперация", — сказал глава Чечни.Он добавил, что с участниками инцидента проведут воспитательно-пояснительную работу. По его словам, чтобы называться къонахом (согласно чеченским традициям — идеал мужчины. — Прим.ред.), нужно в любой ситуации держать под контролем свои эмоции, а также руководствоваться трезвым мышлением, а не стадным инстинктом.Накануне в интернете распространилось видео, на котором запечатлен конфликт между жителями Чечни и сотрудником ДПС. По официальной информации местной Госавтоинспекции, местные жители агрессивно отреагировали на требования сотрудников отдела ГАИ ОМВД России по Урус-Мартановскому району соблюдать правила дорожного движения.