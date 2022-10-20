



В Украину с визитом приехал президент Швейцарии

Утром 20 октября в Украину прибыл с визитом президент Швейцарии Иньяцио Кассис.



"Снова в Украине – через год после моего последнего визита. Моя цель – получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", - написал он в Twitter.



Zurück in der #Ukraine, ein Jahr nach meinem letzten Besuch 🇺🇦 Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJ — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022

Напомним, что Швейцария расширила санкционный список против России из-за причастности к подготовке и проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.Также Швейцария передаст очередную партию гуманитарной помощи Украине стоимостью 5,35 млн евро. В ее состав будут входить автомобили, установки для очистки воды и прочее.